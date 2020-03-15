2020/03/15 | 15:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، اليوم الاحد، تمديد قرار حظر التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية لثلاثة أيام إضافية ابتدأ من ليلة اليوم.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم تمديد فترة حظر التجوال داخل مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءاً من الساعة 12:00 من ليلة 15-16 آذار 2020، بالاضافة الى إيقاف التنقل بين الأقضية في محافظتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة واعتباراً من الساعة 12:00 من ليلة 16-17 آذار 2020".

وأضافت انه "تخويل محافظي أربيل والسليمانية سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه المدة بما لا يخل بتطبيق الفقرة الأولى"، مؤكدة ان "آخر موعد لعودة مواطني إقليم كوردستان هو الساعة 12:00 من ليلة 16-17 آذار 2020 وبعد هذا التاريخ سيتم إغلاق كل المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ برويزخان وحاج عمران وإبراهيم خليل وباشماخ بالشروط المعلنة سلفاً".

وتوجهت بـ"الشكر مواطني إقليم كوردستان لالتزامهم بالتعليمات الحكومية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وندعوهم للبقاء في منازلهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تمدد حظر التجوال في اربيل والسليمانية لـ3 ايام) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تمدد حظر التجوال في اربيل والسليمانية لـ3 ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).