2020/03/15 | 15:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة ذي قار تنفذ حملة تعقيم لدار ومنطقة المصاب الثاني بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 15:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تنفذ حملة تعقيم لدار ومنطقة المصاب الثاني بكورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تنفذ حملة تعقيم لدار ومنطقة المصاب الثاني بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).