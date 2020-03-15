خبير قانوني يكشف من يمتلك صلاحية إعلان الطوارئ

2020/03/15 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبير قانوني، عمن يمتلك الصلاحية الدستورية في إعلان أي حالة طوارئ في البلاد.وقال طارق حرب في تصريح صحفي ان “لا صلاحية لرئيس مجلس النواب أو نائبيه سواء أكانوا مجتمعين ام منفردين، لان الدستور أوجب تصويت أعضاء مجلس النواب وبالاغلبية على اعلان اي حالة طارئة في البلاد”.وأضاف، ان “الطلب الرئاسي بإعلان الطوارئ إجراء […]

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