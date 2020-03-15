عمدة ثاني أكبر مدن إيران: نقترب من الوباء العام في مشهد

2020/03/15 | 15:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/حذر محمد رضا كلائي، رئيس بلدية مدينة مشهد، عاصمة محافظة خراسان وثاني أكبر مدينة في إيران، الأحد من أن "عدد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا في المدينة بازدياد"، قائلاً "نقترب من الوباء العام في مشهد".أتى ذلك، بعد أن حذر مسؤولون إيرانيون، السبت، من أن المدينة التي تعتبر وجهة الزيارات الدينية في البلاد، تواجه خطر التحول إلى بؤرة جديدة لكوفيد 19. ودق العديد من المسؤولين أمس ناقوس الخطر، بمن فيهم محافظ خراسان رضوي وعاصمتها مشهد، ورئيس مجلس مدينة مشهد، وكذلك العديد من الناشطين والهيئات الطلابية، ودعوا السلطات إلى عزل المدينة.وكان كلائي، أشار في تصريحات سابقة أن "الوضع أسوأ بكثير مما توقعناه بالنسبة لتفشي كورونا".وأضاف أن قرار عزل المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، يجب أن يتخذ من قبل "لجنة مكافحة" كورونا الحكومية، لكن هذه اللجنة تم استبدالها بلجان أخرى شكلتها القوات المسلحة والحرس الثوري، حيث قام المرشد الإيراني علي خامنئي بإصدار قرار يوم الجمعة بتعيين رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري على رأس "مقر الدفاع البيولوجي لمكافحة كورونا".يذكر أن إيران سجلت السبت 97 وفاة جديدة جراء وباء كورونا ما رفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 611، مع تسجيل ارتفاع جديد أيضاً بعدد الإصابات.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "تمّ تسجيل 1365 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، ما يرفع عدد المصابين في إيران إلى 12729.

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