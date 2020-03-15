2020/03/15 | 15:53 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبيرة تجميل عراقية تثير جدلا بعد اقتراحها "مكياج كورونا" (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة تجميل عراقية تثير جدلا بعد اقتراحها "مكياج كورونا" (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة تجميل عراقية تثير جدلا بعد اقتراحها "مكياج كورونا" (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).