الاعرجي لـ”العهد نيوز”: الموصل خالية من اي اصابة بفايروس كورونا واعلان حظر التجوال لمدة يومين

2020/03/15 | 15:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائمقام قضاء الموصل زهير الاعرجي، اليوم الاحد، بان محافظة نينوى خالية من أي اصابة بفايروس كورونا وهناك اجراءات وقائية واعلان لحظر التجوال في عموم المدينة.وقال الاعرجي في حديث لـ”العهد نيوز” بان “خلية الازمة في ديوان محافظة نينوى مستمرة في اجتماعاتها من اجل الوقاية واتخاذ القرارات بشان فايروس كورونا مبينا لحد اللحظة لا يوجد […]

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