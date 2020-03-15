الداخلية : القبض على مروجي مخدرات في الموصل

2020/03/15 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات في محافظة نينوى.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى، تمكنت وبعد جمع المعلومات، من القاء القبض على المتهمين، في منطقة حي الكرامة بالجانب الايسر من مدينة الموصل، وهما من الذين يقومون ببيع وترويج وتعاطي المواد والحبوب المخدرة، وضبطت بحوزتهما أربعين كبسولة مملوءة بمواد مخدرة، مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه المتهمين.

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