وكالة روسية : الفرقة 101 الأميركية في طريقها إلى العراق

2020/03/15 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر أمني عراقي، قوله، إن قوات الفرقة مائة وواحد الأميركية الهجومية الجوية الوحيدة في العالم، في طريقها إلى العراق

وأوضح المصدر، أن القوة الحكومية ستكون بديلة لقوة أمنية أخرى في إحدى القواعد العسكرية العراقية، بالتزامن مع التصعيد بالصواريخ الذي شهده العراق خلال هذا الأسبوع.

وأضاف، أن قوات المشاة البحرية “المارينز” الأميركية، موجودة في قاعدة جوية بالعراق، لتنضم لها الفرقة مائة وواحد القادمة من إحدى القواعد العسكرية الأميركية في منطقة الخليج.

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