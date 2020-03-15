تحالف القوى : ندعم من يعيد للعراق هيبته

2020/03/15 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف القوى برئاسة محمد الحلبوسي، عدم اعتراضه على من ترشحه الكتل الشيعية لرئاسة الوزراء

وقال القيادي بالتحالف النائب عبد الله الخربيط في تصريح، إن تحالفه يدعم رئيس الوزراء الجديد إذا كان قوياً وقادراً على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد؛ سواء في الجانب السياسي؛ لا سيما إعادة هيبة الدولة وضبط السلاح تحت سيطرتها بشكل كامل، أو الأزمة الاقتصادية التي لم يكن أحد يتوقع حصولها بالطريقة التي تبدو عليها اليوم وفي الأيام القادمة.

وأضاف، أن تحالف القوى العراقية من حقه ووفقا لتمثيله البرلماني أن يصوت أو لا يصوت؛ طبقاً للبرنامج الحكومي لهذا المرشح، وكذلك الكابينة الحكومية التي يأتي بها للتصويت.

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