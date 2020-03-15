بريطانيا ..ذعر في المتاجر ومناشدات للتوقف عن الشراء

2020/03/15 | 15:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ناشدت متاجر المواد الغذائية في بريطانيا المتسوقين، اليوم الأحد، التوقف عن الشراء بدافع الذعر أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، الذي يمثل متاجر من بينها تيسكو وسينسبري وأسدا وموريسونز، إن تجار التجزئة اجتمعوا لكتابة رسالة لعملائهم ودعوتهم إلى مراعاة الآخرين في طريقة تسوقهم.وستنشر رسالتهم في إعلانات في الصحف الوطنية يومي الأحد والاثنين.وتقول هيلين ديكنسون الرئيسة التنفيذية للاتحاد، في الرسالة "نتفهم مخاوفكم ولكن شراء أكثر مما هو مطلوب قد يعني أحيانا ترك الآخرين دون احتياجاتهم.هناك ما يكفي للجميع إذا تعاوننا جميعا معا".رفوف فارغةوكانت وسائل التواصل الاجتماعي تعج الأسبوع الماضي بصور أرفف فارغة في محلات السوبر ماركت الكبيرة في بريطانيا.وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أمس أنه من المفترض اعتماد قانون طارئ لمنع التجمعات الأسبوع المقبل في البرلمان.ويدخل المنع حيز التنفيذ بعد ذلك اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع.وارتفعت حصيلة الإصابات الرسمية السبت إلى 1140 حالة، مقابل 798 حالة الجمعة.لكن مسؤولاً كبيراً في الصحة رجح هذا الأسبوع أن يكون عدد المصابين ما بين 5 آلاف و10 آلاف.وقد يطال هذا الإجراء مناسبات رياضية وثقافية كبطولة ويمبلدون لكرة المضرب ومهرجان غلاستبوري الموسيقي المقررين في حزيران/يونيو.كما يمكن إلغاء سباقات خيل مثل السباق الوطني الكبير المقرر في نيسان/إبريل وسباق "رويال أسكوت" المقرر في حزيران/يونيو، وفق صحيفة "دايلي تلغراف" القريبة من بوريس جونسون.وأوصت الحكومة حتى الساعة الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض المرض بأن يبقوا معزولين لمدة أسبوع."لا لإثارة سأم السكان"وبررت الحكومة مقاربتها غير المشددة لمواجهة المرض بالتأكيد على أن اتخاذ تدابير حاسمة في وقت مبكر سيكون أثره محدوداً، وقد يؤدي إلى إثارة سأم السكان الذين قد لا يتبعون التوصيات عند بلوغ الأزمة ذروتها.وأوضح رئيس الحكومة بوريس جونسون أنه يعتمد على العلم في مقاربته هذه.وفي رسالة في صحيفة "تايمز"، طلب عدد من الخبراء بينهم رئيس تحرير مجلة "ذي لانسيت" الطبية، من الحكومة أن تنشر "بشكل طارئ الدلائل العلمية والمعطيات والنماذج" التي تستند إليها.واعتبروا أن "الشفافية ضرورية للمحافظة على تعاون وثقة المجتمع العلمي والطبي، فضلاً عن تفهم الرأي العام"، معربين عن خشيتهم من أن المملكة المتحدة لا تأخذ بعين الاعتبار تجربة الدول الأخرى.وأشاروا إلى أن المملكة المتحدة تملك سريرين ونصف في المستشفيات لكل ألف شخص، بعد الولايات المتحدة (2,8) وإيطاليا (3,2) وفرنسا (6)، وفق معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.تكوين "مناعة جماعية"وتعتمد الاستراتيجية البريطانية كذلك على تكوين "مناعة جماعية" بين السكان في حال تفشى الفيروس ببطء.وقال المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس إن مثل هذه العملية قد تنجح إذا أصيب 60% من السكان بالمرض.وردت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية السبت على ذلك بالقول "يمكن الحديث بشكل نظري، لكن الآن يجب التصرف أمام هذا الوضع".وألغي أو أرجئ كذلك عدد من المناسبات مثل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وماراتون لندن والانتخابات المحلية في أيار/مايو.وأرجأت الملكة إليزابيث كذلك كإجراء "احترازي" لقاءاتها المقررة الأسبوع المقبل في قصر بكنغهام.وأرجأ ابنها تشارلز أيضاً جولةً كانت مقررة الأسبوع المقبل في البوسنة وقبرص والأردن.

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