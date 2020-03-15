هبطت في مطار بغداد.. الإبلاغ عن جسم غريب داخل طائرة قادمة من طهران وأمن المطار يحاصرها

2020/03/15 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر في مطار كربلاء، الأحد (15 اذار 2020)، بأن طاقم إحدى الطائرات القادمات من إيران، أبلغ بوج...





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