لاعب في صفوف فالنسيا.. الدوري الإسباني يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

2020/03/15 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المدافع الأرجنتينى إيزيكيل جاراى، لاعب فالنسيا الإسبانى، إصابته فيروس كورونا المستجد ليسجل ...





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