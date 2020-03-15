التحالف الدولي يكشف حقيقة إرسال الفرقة 101 الأمريكية إلى العراق

2020/03/15 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى التحالف الدولي، الاحد (15 آذار 2020)، ارسال واشنطن الفرقة 101 الأمريكية الى العراق.‏

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