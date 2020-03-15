إيران: الصادرات الى العراق مستمرة عبر اقليم كوردستان

2020/03/15 | 16:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق يوم ان الصادرات الى العراق مستمرة رغم تكرار فتح واغلاق الحدود بين البلدين.

وقال آل اسحاق في تصريح نقلته وكالة "فارس" الايرانية شبه الرسمية ، ان الحدود بين ايران والعراق يجري فتحها واغلاقها باستمرار لذا فان وتيرة الصادرات من ايران الى العراق متناسبة مع اوضاع الحدود تكون سريعة احيانا وبطيئة احيانا اخرى ولكن بالاجمال فان عملية الصادرات هذه مستمرة.

واشار الى ان الاغذية ومواد التنظيف تشكل غالبية حاجات العراق واضاف، ان فتح وغلق الحدود فضلا عن انه يخلق مشاكل لمصدرينا فانه يخلق مشاكل للعراق ايضا الى حد ما في توفير حاجاته التي يستوردها من ايران.

واكد بان عملية التصدير الى العراق حتمية نظرا لحاجة البلدين الا ان الاعتبارات الصحية المتعلقة بقضية تفشي فيروس كورونا، قد ادت الى ايجاد بعض العقبات بشان الصادرات الايرانية الى العراق.

وقال آل اسحاق، ينبغي بطبيعة الحال الاخذ بنظر الاعتبار هذه النقطة وهي ان هنالك دولا لا تشعر بالارتياح لتنمية العلاقات بين ايران والعراق وتسعى على الدوام لاثارة الاجواء بوجود مشاكل في العلاقات التجارية بين ايران والعراق وحتى انها تسعى للتاثير على هذه العلاقات عبر فرض الضغوط على المسؤولين العراقيين ومن ضمنهم مسؤولي الجمارك والبنك المركزي وغير ذلك.

وتابع رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، ان الحدود مع اقليم كوردستان العراق مفتوحة في الوقت الحاضر وان صادرات ايران الى العراق جارية عبر هذه الحدود الا ان بعض المنافذ الحدودية الجنوبية مغلقة.

واشار الى ان مسؤولي البلدين يرون بان العلاقات السياسية والتجارية بينهما يجب ان تستمر.

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