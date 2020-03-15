2020/03/15 | 16:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن إيزيكيل جاراي، لاعب فالنسيا، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا، ليسجل أول حالة بين لاعبي الدوري الإسباني.ونشر المدافع الأرجنتيني صورة له، عبر حسابه على “إنستجرام”، معلقًا عليها: “من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيئ”.وأضاف جاراي: “لقد أثبتت اختبارات فيروس كورونا التي أجريتها، أن العينة الخاص بي إيجابية..أشعر أنني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة نجم فالنسيا بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة نجم فالنسيا بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).