سقوط أول لاعب إسباني في دائرة المصابين بفيروس كورونا

2020/03/15 | 16:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الأرجنتيني إزيكييل غاراي الذي يدافع عن ألوان فالنسيا، أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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