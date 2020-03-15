2020/03/15 | 16:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحمايتهم من كورونا.. بريطانيا تنوي عزل المسنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحمايتهم من كورونا.. بريطانيا تنوي عزل المسنين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحمايتهم من كورونا.. بريطانيا تنوي عزل المسنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).