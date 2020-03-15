سوقٌ مفتوحة لـ “كورونا” في العراق وإصابة المسؤولين الإيرانيين بالفيروس مُستمرّة

2020/03/15 | 16:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت يبدو أن #العراق مقبلٌ على انتشار فيروس #كورونا فيه كالنار في الهشيم، وعلى ما يبدو أن كُرَة الثلج فيه أخذَت تتّسع بسرعة مهولَة، وذاك يعود لعدّة

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