الحشد: سنلاحق الامیرکان حتی يخرجوا صاغرين من العراق

2020/03/15 | 16:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.03.15 - أكد الأمين العام لسرايا الخراساني في العراق علي الياسري أن فصائل المقاومة ستجبر أميركا على التفاوض مع الحكومة العراقية لل...

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