العراق... توجيه رسالة للحلبوسي لاعلان حالة الطوارئ الصحية

2020/03/15 | 16:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يطلبان فيها إعلان ...

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