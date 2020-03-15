أجوبة المرجع السيد علي السيستاني حول فيروس كورونا

2020/03/15 | 16:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}عرضت في هذه الفترة عدد من المسائل المتعلقة بالوباء المنتشر حديثاً كورونا على المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، إرتئت وكالة اين الاخبارية أن تضعها أمامكم وهي كالتالي..

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