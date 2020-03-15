متظاهروا التحرير ينشأون مكتبة على ساتر الخلاني

2020/03/15 | 16:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أفاد موفد وكالة اين الاخبارية إلى أن المتظاهرين في ساحة التحرير نصبوا صباح اليوم الأحد مكتبة للمطالعة أمام الصبات الكونكريتية قرب ساحة الخلاني،حيث ذكر موفدنا إلى أن عدد من المتظاهرين قرروا منذ يوم أمس السبت أن يمنعون اي متظاهر من عبور الصبات المؤدية إلى ساحة الخلاني لمنع التصادم مع قوات الشغب، وأضاف، علقت على الصبات صور للشهداء الذين ارتفعت أرواحهم إلى السماء مضحين في سبيل الوطن، علقت بهدف منع اي متظاهر من تجاوزها وعلقت لافتة كتب عليها "لا تعبر الصبات روحك غالية"حازم العطواني

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