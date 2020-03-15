الشيخ جمال الضاري : على الحكومة تخصيص ميزانية حقيقية لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

2020/03/15 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري عن استغرابه من عدم توفير الحكومة، الأموال لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح الشيخ جمال الضاري في تغريدة على حسابه بتويتر، إن ميزانيات الطوارئ للدول تتراوح حسب الناتج القومي لمواجهة أي وباء عالمي، واصفا المبلغ الذي طلبه وزير الصحة العراقي بالنكتة الباهتة، حيث الناتج القومي العراقي المعلن لنفط البصرة فقط ولشهر واحد هو ثلاثة مليارات دولار بأسعار النفط الحالية.‬

وأضاف الشيخ جمال الضاري، أن المشروع الوطني العراقي يدعو الحكومة للقيام بواجبها القانوني والأخلاقي ولو لمرة واحدة، وتخصيص ميزانية حقيقية لوزارة الصحة من اجل توفير المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا‬، مع اتخاذ إجراءات احترازية جادة لمنع تفشي هذا الوباء في المدن العراقية.

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