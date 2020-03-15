2020/03/15 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت غرفة التجارة بمحافظة السليمانية، وجود اية مشكلات بشأن توفير الكميات اللازمة من المواد الغذائية في المحافظة.

وأشار رئيس غرفة تجارة السليمانية سیروان محمد خلال مؤتمر صحفي، الى وجود كميات كافية من المستلزمات الضرورية في أسواق المحافظة، إضافة الى عدم وضع اي عوائق امام حركة نقل البضائع، التي يتواصل تدفقها الى الأسواق بشكل طبيعي، داعيا المواطنين الى الامتناع عن التهافت على المتاجر، أو شراء كميات من الأغذية، أكبر من حاجتهم الطبيعية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تنفي وجود أزمة بالمواد الغذائية وتطالب المواطنين بعدم شراء كميات اضافية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تنفي وجود أزمة بالمواد الغذائية وتطالب المواطنين بعدم شراء كميات اضافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).