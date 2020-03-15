الأردن يعلن تسجيل 6 حالات بفيروس كورونا

2020/03/15 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الحكومة الاردنية على لسان وزيري الصحة الدكتور سعد جابر والدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة عن تسجيل ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا منها أربع حالات لسياح فرنسيين وحالتان لمواطنين اردنيين أحدهما قدم للمملكة من بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر والآخر خالط سائحة اميركية تواجدت في الاردن.

واكد وزير الصحة، ان جميع الحالات المصابة او التي نقلت المرض قادمة من الخارج، مرجحا دخول آلاف المسافرين من الاردنيين القادمين من الخارج من مناطق موبوءة بالمرض، لافتا الى انه سيتم اعطاء كل واحد منهم تعليمات الحجر المنزلي وتعهد بالبقاء في المنزل..



وبشأن السائحة الكندية التي تبين اصابتها بالفيروس بعد مغادرتها المملكة اشار وزير الصحة الى انه تم تحديد ثمانية وعشرين مخالطا وتم اخذ العينات منهم حيث اظهرت العينات المجانية انها سلبية ويتم اعادة الفحص للجميع للتأكد..



واكد وزير الصحة ان الاردن في مرحلة احتواء المرض، لافتا الى ان أي حالة تظهر، وهي جميعها قادمة من الخارج، لا يقتصر الإجراء على وضعها في العزل الصحي وتقديم الاجراءات الطبية فقط وانما تتبع المخالطين أيضا واخذ الاحتياطات اللازمة.

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