الاندية العراقية تجمد انشطتها الرياضية

2020/03/15 | 16:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعلقت أغلب الأندية العراقية أنشطتها، اليوم الأحد، على خطى نفط الوسط ، الذي كان سباقا لهذه الخطوة.وأعلنت إدارات كل من، "القوة الجوية والميناء والنفط وأمانة بغداد وأربيل والطلبة والكهرباء ونفط الجنوب والحدود والصناعات الكهربائية"، عبر صفحاتها الرسمية على "فيسبوك"، تجميد الأنشطة لحين صدور قرارات جديدة من خلية الأزمة.وكانت بعض الفرق قد خاضت تدريباتها، أمس السبت، رغم توجيهات خلية الأزمة بمنع التجمعات يشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر في وقت سابق تأجيل منافسات الدوري الممتاز، حتى يوم 23 من الشهر الجاري.

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