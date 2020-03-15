تمديد حظر التجوال في اربيل والسليمانية لثلاثة ايام

2020/03/15 | 16:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، اليوم الاحد، تمديد حظر التجوال في محافظتيّ أربيل والسليمانية لثلاثة أيام إضافية ابتداء من الليلة.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم تمديد فترة حظر التجوال داخل مدينتي أربيل والسليمانية والتنقل بين أقضية المحافظتين لمدة 72 ساعة بدءاً من الساعة 12:00 من ليلة 15-16 آذار الجاري".وأضافت "تم تخويل محافظيّ أربيل والسليمانية سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه المدة بما لا يخل بتطبيق الفقرة الأولى".وأكدت ان "آخر موعد لعودة مواطني إقليم كردستان هو الساعة 12:00 من ليلة 16-17 آذار الجاري، وبعد هذا التاريخ سيتم إغلاق كل المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ برويزخان وحاج عمران وإبراهيم خليل وباشماخ بالشروط المعلنة سلفاً".

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