رئاسة البرلمان تنفي ورود طلب من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن اعلان حال الطوارئ

2020/03/15 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد (15 اذار 2020)، ورودها أي طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجل...





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