صحة الرصافة تكشف عدد حالات الاصابة المؤكدة بفايروس كورونا وحالات الشفاء التام

2020/03/15 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، الأحد (15 آذار 2020) عدد حالات الاصابة المؤكدة...





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