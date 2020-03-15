بالوثيقة: محافظ بابل يصدر 4 قرارات جديدة لمواجهة خطر كورونا


بالوثيقة: محافظ بابل يصدر 4 قرارات جديدة لمواجهة خطر كورونا
2020/03/15 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بابل

أصدر محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، اليوم الأحد، 4 قرارات جديدة لمواجهة خطر فيروس كورونا.

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