2020/03/15 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم
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وحصل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة: محافظ بابل يصدر 4 قرارات جديدة لمواجهة خطر كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بابل
أصدر محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، اليوم الأحد، 4 قرارات جديدة لمواجهة خطر فيروس كورونا.
وحصل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة: محافظ بابل يصدر 4 قرارات جديدة لمواجهة خطر كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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