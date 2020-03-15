2020/03/15 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بابل

أصدر محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، اليوم الأحد، 4 قرارات جديدة لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وحصل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة: محافظ بابل يصدر 4 قرارات جديدة لمواجهة خطر كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة: محافظ بابل يصدر 4 قرارات جديدة لمواجهة خطر كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).