2020/03/15 | 16:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: لم يردنا طلبا من من رئيسي الجمهورية والوزراء لإعلان حالة الطوارئ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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