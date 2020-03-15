2020/03/15 | 16:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكتب الاعلامي للحلبوسي: لم نتلق الطلب المشترك من رئاستي الوزراء والجمهورية لإعلان الطوارىء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكتب الاعلامي للحلبوسي: لم نتلق الطلب المشترك من رئاستي الوزراء والجمهورية لإعلان الطوارىء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).