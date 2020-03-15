2020/03/15 | 16:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية.. مطعم يوزع 500 وجبة للقوات الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 16:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. مطعم يوزع 500 وجبة للقوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. مطعم يوزع 500 وجبة للقوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).