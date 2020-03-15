بغداد تسجل اصابة جديدة بكورونا لفتى عائد من إيران

2020/03/15 | 16:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي يوم الاحد عن وصول عدد الإصابات التراكمي بفيروس كورونا ضمن الرقعة الجغرافية الى 16 بعد تسجيل إصابة جديدة، تماثل منهم 8 للشفاء واخرجوا فيما لازال 8 اخرون يرقدون بمستشفى ابن الخطيب.

وقال الساعدي في بيان ورد لشفق نيوز، اليوم انه "لشفافية العمل وايضاح الموقف الوبائي لفيروس كورونا ضمن الرقعة الجغرافية لصحة الرصافة تعلن الدائرة عن مجمل الحالات المسجلة والحالات التي تم شفائها والتي لازالت قيد الشفاء وتتلقى العلاج".

وأضاف ان "العدد التراكمي لجميع الإصابات المشخصة بفيروس كورونا ضمن جانب الرصافة بلغت 16 حالة موجبة بعد تسجيل إصابة جديدة لفتى بعمر 15 عاما"، مشيرا الى ان "الفتى عائد من إيران ومصاب بسرطان العظم ومتلازما دوان وراجع مستشفى الشيخ زايد لغرض اجراء عملية جراحية".

وأفاد الساعدي ان "الفرق الطبية وجدت عليه اعراض الإصابة بفيروس كورونا تم حجره في المستشفى واخذت الفحوصات المختبرية له واظهرت النتائج موجبة تؤكد اصابته بفيروس كورونا وتم نقله الى مستشفى ابن الخطيب".

وأوضح ان "8 حالات منهم تماثلوا للشفاء فيما لاتزال هناك 8 حالات أخرى بمستشفى ابن الخطيب"، لافتا الى ان "الحالات الثمانية المتبقية هم قيد الشفاء ويتمتعون بصحة جيدة وتواصل ملاكات دائرة صحة الرصافة العناية بهم وسحب النماذج المختبرية لمعرفة حالتهم الصحية لحين شفائهم".

وتابع الساعدي ان "ملاكات صحة الرصافة مستمرة بعملها على وتيرة متصاعدة لمتابعة جميع الحالات الواردة لمؤسساتها الصحية المشتبه اصابتها بفيروس كورونا فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس وحملات التعفير على مدار الساعة".

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