مكتب الحلبوسي ينفي تسلم اي طلب بشأن اعلان حالة الطوارئ الصحية

2020/03/15 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، تسلم طلب رسمي من رئاستي الجمهورية والوزراء، حول اعلان حالة الطوارئ الصحية.

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