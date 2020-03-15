الجيش الليبي يتّهم “إردوغان” بنقل مئات الضباط الأتراك للقتال في طرابلس

2020/03/15 | 16:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد «الجيش الوطني الليبي» التابع للمشير “خليفة حفتر”، اتهامه للرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، بالعمل على نقل آلاف المقاتلين إلى العاصمة طرابلس، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني المدعومة من

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