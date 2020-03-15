النرويج تقرر طرد الاجانب الذين لا يحملون تصريح إقامة

2020/03/15 | 16:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت الحكومة النرويجية في جلستها اليوم الأحد، طرد جميع من لا يحملون تصريح إقامة من الأجانب في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة النرويجية: "تقرر طرد الأجانب المتواجدين في البلاد دون تصريح إقامة، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة العامة".

وفي وقت سابق، قررت النرويج إغلاق الموانئ والمطارات جزئيا يوم الاثنين أمام استقبال الطائرات والسفن الأجنبية وفرضت الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من الدول الأخرى.

وبحلول مساء السبت، تجاوز عدد المصابين في النرويج بفيروس كورونا الألف شخص، وتوفي بسببه 3 من كبار السن.

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