مكتب الحلبوسي: لم يرد لغاية الان أي طلب من رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اعلان حالة الطوارئ

2020/03/15 | 16:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، انه لم يرد اي طلب من رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن اعلان حالة الطوارئ.

وقال المكتب في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن (طلب مشترك) من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادا إلى أحكام المادة 61 من الدستور".

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