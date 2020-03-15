ستراتيجية جديدة لإكمال الدوري الايطالي

2020/03/15 | 16:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، إستراتيجية مقترحة لإكمال الموسم الحالي بالدوري الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن السلطات المحلية لا تنوي الاستسلام أمام كورونا، وتخطط لإكمال الكالتشيو.

وأشارت إلى أن حل إنهاء الدوري من خلال التصيفات وارد، ولكن سيتم اللجوء إليه إذا وصلت الأزمة إلى ذروتها، وفشل الاتحاد في إيجاد وقت للعب كل المباريات المتبقية.

وأوضحت أن هذا الحل يحتاج دراسة متعمقة، لاختيار من سيشاركون في التصفيات على اللقب أو حجز المراكز الأوروبية أو الهبوط.

وقالت الصحيفة إن الفرضية الأكثر واقعية هي استئناف الدوري من حيث توقف، بشرط تأجيل البطولات القارية.

وأضافت أن الاتحاد بدأ يفكر في تواريخ إكمال الدوري بعد تأجيل البطولات القارية، حيث تم التخطيط لاستئناف المسابقة يوم 2 مايو/ آيار على أن تنتهي في 28 يونيو/ حزيران.

وتتضمن خطة الاتحاد الإيطالي لاستئناف الدوري لعب 3 جولات في منتصف الأسبوع (وقت إقامة مباريات دوري الأبطال)

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