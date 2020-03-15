مكتبه: لم يرد للحلبوسي اي طلب من رئيسي الجمهورية والوزراء لإعلان حالة الطوارئ

2020/03/15 | 16:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، أن الأخير لم يرده اي طلب مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء لاعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادا إلى أحكام المادة 61 من الدستور".

يشار الى أن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح أعلن، اليوم الاحد، ان الاخير ورئيس الوزراء وجها رسالة الى رئيس البرلمان لاعلان حالة الطواريء ثلاثين يوماً.





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