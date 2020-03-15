رسمياً.. فالنسيا يعلن 5 إصابات بين لاعبيه

2020/03/15 | 16:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن نادي فالنسيا، يوم الأحد، عن 5 إصابات في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لبيان نشره الموقع الرسمي لفالنسيا، تم الكشف عن 5 حالات إيجابية، عقب إجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني.

وأشار البيان إلى أن جميع المصابين، يتواجدون في منازلهم بصحة جيدة، ويطبقون إجراءات العزل.

وأوضح "الخفافيش" أنه بصرف النظر عن المعلومات، التي ستظهر في الساعات المقبلة، يكرر النادي دعمه للسلطات الصحية في حملة التوعية الاجتماعية لكل السكان، كي يظلوا في المنزل ويواصلوا جميع تدابير النظافة والوقاية.

وكان إيزيكيل جاراي، مدافع فالنسيا، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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