وزير داخلية كوردستان: مددنا حظر التجوال في اربيل والسليمانية بعد تشاور ودراسة دقيقة

2020/03/15 | 16:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير داخلية كوردستان: مددنا حظر التجوال في اربيل والسليمانية بعد تشاور دراسة دقيقة

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