“على ان لا تُعطل مصالح الناس”..مجلس القضاء يجتمع حضورياً وألكترونياً ليناقش أزمة كورونا

2020/03/15 | 17:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، عقد جلسته السابعة هذا العام، والتي شهدت تواجداً حضورياً والكترونياً برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي فائق زيدان لمناقشة “اجراءات إستثنائية” لتقليل مخاطر فيروس كورونا، بحسب المناطق التي تم تأشير وجود الفيروس فيها.وقال بيان عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، أطلعت عليه، يس عراق”، إن “الجلسة […]

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