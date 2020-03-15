المكتب الاعلامي للحلبوسي: لم نتلق الى الان أي (طلب مشترك) من رئاستي الوزراء والجمهورية لإعلان الطوارىء

2020/03/15 | 17:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، ان الرئاسة لم تتلق الى الان، أي طلب بإعلان حالة الطوارىء بحسب الدستور، في إجراء وقائي للحد من انتشار وباء كورونا.وقال بيان مقتضب أطلعت عليه “يس عراق”، “ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن (طلب مشترك) من […]

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