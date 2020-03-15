رسمياً.. فالنسيا يعلن إصابة 5 أشخاص في الفريق الاول بفيروس كورونا

2020/03/15 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الأحد عن إصابة خمسة أشخاص داخل النادي بفيروس كورونا المستجد &rdq...





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