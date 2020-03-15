2020/03/15 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الأحد عن إصابة خمسة أشخاص داخل النادي بفيروس كورونا المستجد &rdq...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رسمياً.. فالنسيا يعلن إصابة 5 أشخاص في الفريق الاول بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الأحد عن إصابة خمسة أشخاص داخل النادي بفيروس كورونا المستجد &rdq...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رسمياً.. فالنسيا يعلن إصابة 5 أشخاص في الفريق الاول بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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