مصدر برئاسة الجمهورية: اعلان حالة الطوارئ الصحية خبر سابق لأوانه

2020/03/15 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر في رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، بأن الرئاسة مازالت تناقش مقترح إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد، فيما أكد أن خبر إعلان حالة الطوارئ أمر سابق لأوانه.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وسائل إعلام تداولت خبراً عن إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد من أجل التصدي لوباء كورونا"، مشيراً إلى أن "الخبر سابق لأوانه وحالة الطوارئ غير مقرة حتى الآن".

وأضاف المصدر، أن "الرئاسة مالزالت تناقش حالة الطوائ الصحية مع اجراءات أخرى هادفة إلى تعبئة الجهد الحكومي والشعبي وبناءً على توصيات اللجنة المختصة برئاسة وزير الصحة".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد نفت اليوم الاحد (15 اذار 2020)، ورودها أي طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بخصوص اعلان حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بيان للمجلس تلقته (بغداد اليوم)، "ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن (طلب مشترك) من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادا إلى أحكام المادة 61 من الدستور".

بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم تحالف الفتح، النائب احمد الاسدي، اليوم الاحد، ان مهمة ’’اللجنة السباعية’’ اختيار عدد من الاسماء المستقلة بين رؤساء الجامعات والتكنوقراط المستقلين.

وبين الاسدي، في تصريح صحفي، ان "

بغداد اليوم- بغداد

نفت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد (15 اذار 2020)، ورودها أي طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بخصوص اعلان حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بيان للمجلس تلقته (بغداد اليوم)، "ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبو

بغداد اليوم- بغداد

نفى التحالف الدولي، الاحد (15 آذار 2020)، ارسال واشنطن الفرقة 101 الأمريكية الى العراق.‏

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل مايلز كيغن، عبر حسابه في تويتر، إن "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن ارسال الفرقة 1

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