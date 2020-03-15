المتحدث باسم تحالف الفتح يكشف عن الأطراف المخولة بتسمية المكلف برئاسة الوزراء

2020/03/15 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم تحالف الفتح، النائب احمد الاسدي، اليوم الاحد، ان مهمة ’’اللجنة السباع...





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