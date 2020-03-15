2020/03/15 | 17:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإيطاليون يواجهون الحجر المنزلي بالغناء { ميلانو – وكالات – ردد الإيطاليون أغاني وطنية بشكل جماعي من الشرفات بعد أن أجبرهم تفشي فيروس كورونا على البقاء في منازلهم في أزمة ضغطت بشدة على النظام الصحي للبلد وقلبت الحياة اليومية رأسا على عقب.ومن ميلانو، القريبة من بؤرة تفشي المرض في شمال إيطاليا، إلى العاصمة روما ونابولي […]

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