2020/03/15 | 17:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون في زمن كورونا – حيدر المعتوق قبل ايام وجيزة، و في نفس يوم الأربعاء الذي توفي فيه إيرانيان بوباء كورونا أعلنت وزارة الداخلية العراقية، منح الايرانيين تأشيرة الدخول إلى العراق عند وصولهم للمنافذ الحدودية، بعدما كان الاستحصال لها يتطلب التوجه للسفارة العراقية في طهران.وأطلق ناشطون على الفور وسم “أغلقوا الحدود” على تويتر، فيما […]

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