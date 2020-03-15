2020/03/15 | 17:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسلحة البايولوجية فايروس كورونا أنموذجاً – مهند عماد عبد الستار الزبيدي كمّا نعلم بأن الحروب التقليديّة والتي تُعد الأكثر اِنتشارًا، وخير مثال على ذلك الحرب العالمية الأولى التي اندلعت عام 1914، كذلك الحرب العالميّة الثانيّة التي اندلعت عام 1939، بالإضافة إلى حرب أكتوبر عام 1973وحربي االخليج الأولى والثانية … وهلم جرا.حروب ناعمة وبعد ذلك […]

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